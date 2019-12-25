Смольный опубликовал адреса работы передвижных фоторадаров по 5 декабря

В список вошли более 30 адресов в разных районах города.

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 29 ноября по 5 декабря.

В список вошли более 30 адресов в разных районах города. Комплексы установят на Витебском проспекте, Таллинском и Московском шоссе, Выборгской, Петроградской, Приморской, Октябрьской набережных, Приморском проспекте, на улице Маршала Казакова и не только.

Фото: пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.

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Главное фото: Piter.TV