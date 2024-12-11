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За камеры, фиксирующие нарушения ПДД, теперь отвечает комтранс Петербурга
Сегодня, 16:15
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За камеры, фиксирующие нарушения ПДД, теперь отвечает комтранс Петербурга

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Сейчас в Северной столице работают около 1 тыс. стационарных, мобильных и передвижных комплексов.

Обслуживанием и установкой наружных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Петербурге с января занимается городской комитет по транспорту. Об этом рассказали в ведомстве. 

Теперь комтранс принимает решения о размещении на дороге стационарных, передвижных и мобильных средств фиксации нарушений; финансирует расходы, которые связаны с содержанием средств фиксации, обработкой и рассылкой материалов по делам об административных нарушениях; передает информацию, полученную с помощью средств фиксации, в уполномоченные органы государственного контроля и ГАИ. 

Сейчас в Северной столице работают около 1 тыс. стационарных, мобильных и передвижных комплексов. 

Ранее на Piter.TV: камеры фиксации нарушений в 2024 году в Петербурге помогли снизить аварийность на 10%. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: комтранс петербурга, нарушения пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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