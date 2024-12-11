Камеры фиксации нарушений в 2024 году в Петербурге помогли снизить аварийность на 10%

Произошло около 3,6 тыс. ДТП.

В прошлом году камеры фиксации нарушений помогли снизить аварийность на дорогах Петербурга на 10%. Об этом рассказали в городском комитете по информатизации и связи.

В 2024 году произошло около 3,6 тыс. ДТП. В предыдущем году зафиксировали 4 тыс. аварий. Ключевой фактор положительной динамики – комплексы фото- и видеофиксации нарушений.

В Северной столице установлено свыше 1,5 тыс. стационарных камер и порядка 50 передвижных комплексов, которые следят за соблюдением ПДД. Они фиксируют девять типов нарушений, среди них – превышение скорости и движение по встречной полосе. Информация передается в Центр автоматизированной фиксации нарушений.

Камеры помогают не только выявлять и наказывать нарушителей, но и предотвращать аварии, тем самым спасая жизни людей. В районах, где работают такие комплексы, водители чаще соблюдают скоростной режим, что снижает количество ДТП и делает дороги безопаснее для всех. Пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга