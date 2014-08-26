За неделю в Петербурге на пользователей СИМ составили более 2 тыс. протоколов

Больше всего дел об административных правонарушениях составили по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти продолжает работу по выявлению нарушителей среди пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе управления.

В период с 12 по 18 августа в городе состоялось очередное профилактическое мероприятие "Кикшеринг". Его задача – снижение количества ДТП с участием лиц, управляющих СИМ. За неделю было составлено более 2,1 тыс. административных материалов.

Больше всего дел об административных правонарушениях составили по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). В "лидерах" нарушителей среди районов оказался Приморский район, самым порядочным стал Адмиралтейский район.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга подучили ПДД для электросамокатов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)