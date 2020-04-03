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Жители Петербурга подучили ПДД для электросамокатов
Сегодня, 20:10
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Жители Петербурга подучили ПДД для электросамокатов

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Респонденты лучше всего ответили на вопросы о спешивании на пешеходных переходах (95%) и запрете совместной езды на одном самокате (91%).

Петербуржцы стали лучше знать правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов. Средний балл автомобилистов вырос на один пункт, а у пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) – на три, пишет 13 августа портал "Нева.Тудей", ссылаясь на сервис "Авто.ру".

Отмечается, что респонденты лучше всего ответили на вопросы о спешивании на пешеходных переходах (95%) и запрете совместной езды на одном самокате (91%). Самыми сложными оказались задания про движение велосипедов и электросамокатов. Лишь 11,5% горожан знают, что велосипедисты должны двигаться по правому краю дороги, а СИМ – по тротуару или велодорожкам.

По словам руководителя сервиса по аренде самокатов "Яндекс Go" Леонида Ясиновского, свыше 80% пользователей арендуют СИМ для поездок на работу или учебу. Также он заявил, что рынок продолжает расти и изменяться. 

Ранее на Piter.TV: Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Кикшеринг" в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: средства индивидуальной мобильности, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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