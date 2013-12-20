Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Кикшеринг" в Петербурге

Цель мероприятия – выявить нарушения и контролировать соблюдение правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности, особенно электросамокатов.

12 по 18 августа 2024 года в Петербурге сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическую акцию "Кикшеринг". Цель мероприятия – выявить нарушения и контролировать соблюдение правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности, особенно электросамокатов, информирует Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Госавтоинспекция напоминает, что при управлении средствами индивидуальной мобильности необходимо быть крайне внимательными, поскольку скорость, которую могут развивать эти транспортные средства, значительно превышает скорость пешехода. Это может затруднить реакцию водителей автомобилей и принятие мер экстренного торможения. Поэтому рекомендуется использовать подобные средства передвижения осторожно, избегая больших скоплений людей и не создавая препятствий для других участников дорожного движения. В Санкт-Петербурге максимальная допустимая скорость для пользователей электросамокатов составляет 20 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей.

Фото: Piter.TV