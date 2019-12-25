В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей

Рейды будут проходить в выходные дни с 9 по 11 августа и с 23 по 25 августа.

В августе 2024 года на территории Петербурга и Ленобласти Госавтоинспекция планирует провести рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Рейды будут проходить в выходные дни с 9 по 11 августа и с 23 по 25 августа.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, в соответствии со статьей 12.8 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Если водитель повторно совершает данное правонарушение, то наступает уголовная ответственность.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка вновь поймана за пьяное вождение.

Фото: Piter.TV