Автомобиль обвиняемой изъят, на него наложен арест.

Петербурженка вновь поймана за пьяное вождение. Её дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

По версии следователей, 13 апреля 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена машина под управлением 48-летнй обвиняемой. В ходе разбирательства у полицейских появились основания полагать, что женщина управляет автомобилем в состоянии опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Позже выяснилось, что в сентябре 2023 года обвиняемую уже привлекали к административной ответственности в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами за отказ от прохождения освидетельствования.

Автомобиль обвиняемой изъят, на него наложен арест.

Ранее у петербуржца конфисковали Honda за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Piter.tv