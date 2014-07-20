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У петербуржца конфисковали Honda за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения
Сегодня, 16:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У петербуржца конфисковали Honda за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения

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Также ему назначили 70 часов обязательных работ.

У петербуржца конфисковали автомобиль за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила прокуратура Василеостровского района.

Суд установил, что Б. 6 мая 2024 года управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее мужчина привлекался к административной ответственности за подобное противоправное деяние.

Автомобилисту назначено наказание в виде 70 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Автомобиль Honda Stepwgn конфискован в доход государства.

Ранее ещё одного петербуржца приговорили к реальному сроку за пьяное вождение.

Фото: pxhere

Теги: honda, пьяное вождение
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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