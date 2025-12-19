Водитель Lada получил восемь месяцев колонии за повторную пьяную езду в Красногвардейском районе

Также подсудимый оштрафован на 280 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 26 января.

В июле 2025 года фигурант, будучи судимым за нетрезвое вождение, вновь сел за руль машины Lada Granta знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника остановили на Индустриальном проспекте.

Суд назначил виновному наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в 280 тыс. рублей. Кроме того, он не сможет водить 5 лет 11 месяцев.

Фото: Piter.TV