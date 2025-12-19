  1. Главная
Водитель Lada получил восемь месяцев колонии за повторную пьяную езду в Красногвардейском районе
Сегодня, 12:20
Также подсудимый оштрафован на 280 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 26 января. 

В июле 2025 года фигурант, будучи судимым за нетрезвое вождение, вновь сел за руль машины Lada Granta знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника остановили на Индустриальном проспекте. 

Суд назначил виновному наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в 280 тыс. рублей. Кроме того, он не сможет водить 5 лет 11 месяцев. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге арестован водитель, ударивший инспектора ДПС по голове. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пьяное вождение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

