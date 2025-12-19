В Петербурге арестован водитель, ударивший инспектора ДПС по голове

У инспектора диагностировали сотрясение мозга.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 32-летнего Миртохида Гасанова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По данным следствия, инцидент произошёл при задержании после ДТП. Гасанов, находившийся, по версии обвинения, в состоянии наркотического опьянения, оказывал сопротивление сотруднику ГИБДД и нанёс ему не менее одного удара в голову.

В результате нападения у инспектора ДПС было диагностировано сотрясение головного мозга, кровоподтёк нижнего века справа и переносицы. Правоохранитель получил медицинскую помощь. Мужчина был задержан 23 января, в тот же день ему было предъявлено официальное обвинение. Рассмотрев ходатайство следствия, суд постановил заключить подозреваемого под стражу на два месяца — до 22 марта включительно.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга