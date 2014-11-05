Также решением суда автомобиль мужчину обращен в собственность государства.

За пьяное вождение петербуржца приговорили к реальному сроку, автомобиль конфисковали. Об этом сообщила прокуратура Кронштадтского района.

Суд установил, что вечером 12 мая 2024 года подсудимый Е.ездил на автомобиле Volkswagen Passat по улицам Кронштадта до момента его остановки сотрудниками ДПС у д. 12 по ул. Карла Маркса. Из-за явных признаков опьянения мужчина был отстранен инспекторами от управления транспортным средством. Оказалось, что ранее автомобилист уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года.

Также решением суда автомобиль мужчину обращен в собственность государства.

Ранее ещё один петербуржец был приговорен к реальному лишению свободы за повторную пьяную езду.

Фото: Piter.tv