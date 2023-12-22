Петербуржец приговорен к реальному лишению свободы за повторную пьяную езду

У него в момент совершения преступления была непогашенная судимость.

Петербуржца приговорили к реальному лишению свободы за повторную пьяную езду, рассказали в прокуратуре Красносельского района.

Суд установил, что 24 октября 2023 года Г., имеющий непогашенную судимость за незаконный оборот наркотиков, управлял в состоянии опьянения автомобилем отца сожительницы. На проспекте Маршала Жукова его остановили сотрудники ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования Г. отказался.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Основное наказание в виде лишения свободы он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее у петербурженки конфисковали Lexus за пьяную езду.

Фото: Piter.tv