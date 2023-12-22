У петербурженки конфисковали Lexus за пьяную езду

Также женщина привлечена к обязательным работам.

Петербурженка лишилась своего автомобиля Lexus за пьяную езду. Об этом рассказала прокуратура Выборгского района.

Суд установил, что 11 ноября 2023 года женщина управляла в состоянии опьянения автомобилем Lexus CT200H и была остановлена сотрудниками ДПС напротив дома 505 по Выборгскому шоссе. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения П. отказалась.

В 2022 году П. привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Суд вынес обвинительный приговор, назначил виновной наказание в виде 120 часов обязательных работ с запретом деятельности, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Автомобиль Lexus обращен в собственность Российской Федерации.

Ранее у петербуржца конфисковали мотоцикл за повторное пьяное вождение.

Фото: Piter.tv