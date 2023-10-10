Генерал Попов получил Lexus за привилегии при стройке зданий Генштаба

Материалы уголовного дела насчитывают 56 томов.

Бывший заместитель российского министра по обороне, генерал армии Павел Попов обвиняется в получении взятки в крупном размере в виде автомобиля Lexus и квартиры в столице в обмен на создание благоприятных условий, преференций и общего покровительства для компании "Бамстройпуть" при строительстве зданий Национального центра управления обороной РФ (НЦУО), входящего в структуру Генерального штаба. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы уголовного дела. В тексте говорится о том, что подозреваемый получил в бессрочное пользование дорогостоящую машину и жилую площадь, расположенную в Хамовническом районе Москвы. По версии следователей, именно эти данные легли в основу государственного обвинения по двум криминальным эпизодам.

Согласно имеющимся в деле показаниям, учредитель ОАО "БСП" Игорь Тушкевич дал показания на следствии, в которых заявил о передаче в бесплатную аренду Попову Lexus и квартиры в Москве в обмен на общее покровительство над компанией. материалы расследования

Напомним, что Тушкевич обвиняется по делу о мошенничестве при строительстве других объектов министерства по обороне страны, а БСП сейчас проходит процедуру банкротства. В материалах расследования упоминается о том, что Павел Попов не признает свою вину. Мужчина заявил на допросе, что никогда не осуществлял контроль выполнения строительно-монтажных работ на объектах НЦУО, в связи с чем не мог создать каких-либо преференций для кого-либо. Генерал армии признал факт того, что пользовался автомобилем и квартирой, полученными от Тушкевича, но заметил, это было на временной основе и что этим имуществом пользовались и иные лица.

В текущий момент 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассматривает уголовное дело Павла Попова. Он подозревается в преступлениях коррупционной направленности, в получении особо крупной взятки, должностных преступлениях.

Экс-генерал Попов прибыл в колонию в Коломне.

Фото: pxhere.com