У петербуржца конфисковали мотоцикл за повторное пьяное вождение

Он совершил ДТП в августе 2023 года.

Петербуржец, осужденный за управление транспортом в состоянии опьянения, лишился мотоцикла. Об этом сообщила прокуратура Фрунзенского района.

Суд установил, что Н., будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 13 августа 2023 года сел в нетрезвом виде за руль мотоцикла Honda. На перекрестке улицы Салова и улицы Бухарестской он совершил ДТП.

Н. признан судом виновным, ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Также его мотоцикл был конфискован в пользу государства.

Ранее у еще одного петербуржца конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга