У петербуржца конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение

Также ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

У петербуржца, признанного виновным в пьяном вождении, конфисковали автомобиль. Подробности сообщила прокуратура Курортного района.

Суд установил, что М., будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 22 ноября 2023 года вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД у дома 15 по улице Токарева в Сестрорецке.

Судом М. признан виновным, ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев. Также у мужчины был конфисковал автомобиль Dodge Caravan, используемый осужденным при совершении преступления.

Судебные приставы Петербурга взыскали почти 40 млн рублей с нетрезвых водителей за 2023 год.

Фото: Piter.tv