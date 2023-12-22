Петербургские приставы взыскали коло 40 млн рублей с пьяных водителей

За прошлый год сотрудники ведомства возбудили около 1900 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД.

Судебные приставы Петербурга взыскали почти 40 млн рублей с нетрезвых водителей за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ФССП по региону.

За прошлый год сотрудники ведомства возбудили около 1900 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД.

По данным ФССП, количество нарушений сократилось на 36% по сравнению с 2022 годом. В 2022 году виновники составили 2890 протоколов. Чаще всего пьяные водители попадались во Фрунзенском, Колпинском и Выборгском районах Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что приставы Петербурга выдворили из РФ более 3,6 тыс. мигрантов за год.

Фото: пресс-служба ФССП РФ