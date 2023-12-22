Приставы Петербурга выдворили из РФ более 3,6 тыс. мигрантов за год

По сравнению с предыдущим 2022 годом, количество выдворений иностранцев из страны возросло на 1,5 тыс. человек.

В 2023 году петербургские судебные приставы выдворили из страны свыше 3,6 тыс. мигрантов, которые нарушили правила пребывания в РФ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП РФ по городу.

По сравнению с предыдущим 2022 годом, количество выдворений иностранцев из страны возросло на 1,5 тыс. человек. Всего в 2023 году по решению суда страну покинуло 3 623 иностранных граждан.

Теперь эти выдворенные мигранты не смогут въехать в страну в течение пяти лет. Их число заметно возросло за последние три года: так, в 2021 году приставы выдворили 991 мигранта, а в 2022 году число таких иностранцев увеличилось до 2 508 человек.

Ранее мы сообщили о том, что драка мигрантов на Московском шоссе попала на видео.

Фото: Piter.TV