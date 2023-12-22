Драка мигрантов на Московском шоссе попала на видео

Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Массовая потасовка среди мигрантов произошла вечером 10 января на Московском шоссе. Об этом стало известно Piter.tv.

Около восьми часов вечера у дома № 153 (склад маркетплейса) между несколькими мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку.

В больницу с колото-резаными ранами доставили двоих пострадавших: 33-летнего работника маркетплейса госпитализировали в тяжёлом состоянии, а 35-летнего мужчину отпустили после оказания медицинской помощи. Однако отправился он не домой, а в отделение полиции, так как он является подозреваемым. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в баре на проспекте Просвещения произошла смертельная драка.

Видео: Piter.tv