В баре на проспекте Просвещения произошла смертельная драка

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

5 января в баре на проспекте Просвещения произошел конфликт, который завершился смертью одного из участников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Калининского района из медицинского учреждения поступила информация о том, что около 02:00 в пятницу, 5 января, от дома 80к3 по проспекту Просвещения доставили 61-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На место происшествия прибыли правоохранители и установили подозреваемого в причастности к этому преступлению вечером того же дня. Им стал ранее не судимый 41-летний житель Выборгского района, его поймали у дома 17 по улица Комсомола.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Пограничника Гарькавого в Новый год мужчины до смерти избили соседа из-за замечания.

Фото: Piter.TV