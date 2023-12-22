В Петербурге задержан подозреваемый в поножовщине на Московском шоссе

Пострадавший был госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.

Полицией задержан подозреваемый в поножовщине на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 10 января поступила телефонограмма из больницы о том, что около девяти часов вечера к ним за помощью обратился 33-летний работник склада интернет-магазина. Пострадавший был госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.

Сотрудникам полиции он сообщил, что напротив склада на Московском шоссе его ударил ножом знакомый, который после этого скрылся на автомобиле Mazda.

Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого. Они задержали 35-летнего ранее судимого мужчину в квартире одного из домов по набережной реки Фонтанки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Кировске мужчина ограбил знакомого под угрозой топора.

Фото: Piter.tv