В Кировске мужчина ограбил знакомого под угрозой топора

Он забрал ключи от квартиры и мобильный телефон.

В Кировске (Ленинградская область) мужчина с топором ограбил петербуржца. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 32-летнего пострадавшего, у него в гостях в квартире по Северной улице находился 39-летний знакомый. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент знакомый, применив физическую силу к заявителю, под угрозой топора похитил ключи от квартиры и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 8 500 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.

Ранее на Звездной пассажир с ножом ограбил водителя такси.

Фото: pxhere