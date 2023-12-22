В Кировске мужчина ограбил знакомого под угрозой топора

В Кировске (Ленинградская область) мужчина с топором ограбил петербуржца. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам 32-летнего пострадавшего, у него в гостях в квартире по Северной улице находился 39-летний знакомый. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент знакомый, применив физическую силу к заявителю, под угрозой топора похитил ключи от квартиры и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 8 500 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.
Ранее на Звездной пассажир с ножом ограбил водителя такси.
Фото: pxhere
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