На Звездной пассажир с ножом ограбил водителя такси

Приметы злоумышленника: мужчина, на вид 25-28 лет, имеет черную бороду, одет: куртка кожаная черного цвета с капюшоном.

В Московском районе Петербурга пассажир такси ограбил водителя. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 9 января в 03:23 обратился водитель такси, который рассказал, что пассажир под угрозой ножа снял с его телефона деньги.

Было установлено, что у дома 3 корпус 1 по улице Звездной пассажир, угрожая ножом водителю, из бардачка открыто похитил 45 тысяч рублей, а также заставил автомобилиста перевести по номеру мобильного телефона 3 тысячи рублей и с места происшествия скрылся.

Приметы злоумышленника: мужчина, на вид 25-28 лет, имеет черную бороду, одет: куртка кожаная черного цвета с капюшоном.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее в Мурино "продавец" iPhone распылил покупателю в лицо перцовый баллончик и отобрал 90 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv