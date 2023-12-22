В Мурино "продавец" iPhone распылил покупателю в лицо перцовый баллончик и отобрал 90 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

31 декабря в полицию обратился молодой человек 2000 года рождения и сообщил, что в Мурино у дома 59к1 по улице Шоссе в Лаврики неизвестный залил его перцовым баллончиком, отобрал 90 тыс. рублей и скрылся.

По данным Piter.TV, заявитель и злоумышленник договорились о купле-продаже мобильного телефона Apple модели 15 Pro Max через сайт по размещению объявлений. Встреча была назначена в парадной. Потерпевшему распылили в лицо перцовый баллончик, у него украли 90 тыс. рублей. Телефон покупатель так и не получил.

Изъяты следы обуви. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. "Продавец" разыскивается.

Ранее на Piter.TV: неизвестный ограбил салон сотовой связи в Выборгском районе на 21 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)