В Мурино задержан подозреваемый в ограблении прохожего на проспекте Просвещения

Молодого человека избили и отобрали IPhone 14 стоимостью 150 тысяч рублей.

Полицейскими задержан подозреваемый в ограблении прохожего на проспекте Просвещения, рассказали в региональной пресс-службе МВД.

В полицию 13 марта в 04:29 поступило сообщение о том, что у дома 81 по проспекту Просвещения двое неизвестных избили прохожего и забрали у него смартфон. На месте происшествия полицейские обнаружили 21-летнего потерпевшего, который рассказал, что у дома 11 по улице Брянцева на него напали двое неизвестных, избили и отобрали IPhone 14 стоимостью 150 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Днем 25 марта у дома 11 по Новой улице в городе Мурино по подозрению в причастности к этому преступлению сотрудниками уголовного розыска задержан неработающий 36-летний местный житель. Похищенный телефон изъят.

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Фото: Piter.tv