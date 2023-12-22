В Пулково пассажир украл из ресторана гитару

Его оперативно задержали полицейские.

В Пулково сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу музыкального инструмента. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Администратор ресторана, расположенного на третьем этаже обратилась в полицию с сообщением о краже у неё акустической гитары. Женщина пояснила, что планировала использовать музыкальный инструмент для декора стены заведения и оставила его возле одного из столов ресторана. После чего ненадолго отлучилась. Вернувшись, она обнаружила, что инструмент пропал.

Подозреваемым оказался 38-летний житель Петербурга, ранее судимый за кражу, грабеж и неуплату алиментов. Выяснено, что злоумышленник, заметив гитару, вспомнил о своем увлечении музыкой и решил забрать её себе. С инструментом он проследовал на свой рейс до Архангельска, где и был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное изъято и передано владельцу.

Ранее в Пулково раскрыли кражу брендовых наушников.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО