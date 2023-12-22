В Пулково раскрыли кражу брендовых наушников

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Сотрудниками транспортной полиции раскрыта кража беспроводных брендовых наушников в Пулково. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В транспортную полицию обратилась пассажир рейса "Санкт-Петербург –Калининград" с просьбой оказать содействие в розыске её беспроводных брендовых наушников, отсутствие которых она обнаружила на предполетном досмотре в Пулково.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции выявлена подозреваемая, причастная к тайному хищению имущества пассажира. Ею оказалась 46-летняя гражданка ближнего зарубежья.

Было установлено, что 46-летняя подозреваемая (работница клининговой компании в аэропорт) заметила у досмотрового аппарата кейс с наушниками. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она забрала наушники себе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

.Петербуржец стал фигурантом уголовного дела, так как забрал себе потерянный смартфон в Пулково.

Фото: unsplash