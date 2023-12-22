Петербуржец стал фигурантом уголовного дела, так как забрал себе потерянный смартфон

Он забрал гаджет сообщив, что телефон якобы принадлежит его сыну.

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Пулково оперативно раскрыли кража мобильного телефона. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В транспортную полицию обратился пассажир рейса "Санкт-Петербург – Самара" с просьбой оказать содействие в розыске его мобильного телефона, который он потерял в такси по прибытию в аэропорт Пулково. Гражданин также сообщил, что по прилету в Самару он позвонил водителю такси, который пояснил, что телефон не находил.

Сотрудниками транспортной полиции был выявлен подозреваемый в хищении телефона. Им оказался 31-летний петербуржец. Оказалось, что мужчина, выходя из такси, обронил телефон на проезжей части и направился на регистрацию. Подозреваемый, находясь в автомобиле рядом, увидел, что телефон поднял мужчина и ищет его владельца. Он забрал гаджет сообщив, что телефон якобы принадлежит его сыну. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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Фото: Piter.tv