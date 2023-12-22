Студент подозревается в краже часов в Пулково

После прохождения предполетного досмотра в контейнере для вещей он заметил забытые часы. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал их себе.

Транспортные полицейские раскрыли хищение фирменных часов в терминале Пулково. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В полицию обратилась пассажирка рейса "Санкт-Петербург – Екатеринбург" с заявлением о том, что в аэропорту у нее пропали наручные часы. Женщина пояснила, что последний раз видела аксессуар в контейнере для вещей при прохождении предполетного досмотра.

Оказалось, что часы забрал 19-летний студент из Петербурга. После прохождения предполетного досмотра в контейнере для вещей он заметил забытые часы. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал их себе. После чего проследовал на свой рейс до Калининграда.

По прилету в Калининград молодого человека уже ждали полицейские. Украденный аксессуар он добровольно выдал в ходе личного досмотра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее ещё один пассажир Пулково стал фигурантом уголовного дела после кражи чужого ноутбука.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО