Неизвестный ограбил салон сотовой связи в Выборгском районе на 21 тыс. рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

31 декабря неизвестный ворвался в салон сотой связи, расположенный в доме 61 по Лесному проспекту в Выборгском районе, металлическим ломом разбил витрину, украл мобильный телефон стоимостью 21 тыс. рублей, после чего скрылся. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Piter.TV