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В Курортном районе неизвестные ограбили квартиру на 3 млн рублей
Сегодня, 13:26
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В Курортном районе неизвестные ограбили квартиру на 3 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Двухэтажную квартиру таунхауса по Рыбацкой улице в Курортном районе Петербурга ограбили 28 декабря. По данным Piter.TV, общий ущерб составил 3 млн рублей.

В полицию обратился 46-летний мужчина и сообщил, что неизвестные разбили окно и проникли в квартиру, откуда похитили денежные средства на общую сумму 1 тыс. долларов, ювелирные изделия и часы. 

Предварительно, злоумышленников было двое. Изъяты следы пальцев рук. Известно, что грабители скрылись с места преступления на черном автомобиле ЗАЗ Chance. 

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Личности похитителей устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что Неизвестный похитил из аптеки в Янино 7 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: 3 млн рублей, курортный район ограбление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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