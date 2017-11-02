В Песочном директора управляющей компании ограбили на полмиллиона рублей

Правоохранительные органы задержали двух преступников по "горячим" следам.

В Курортном районе ограбили директора одной из управляющих компаний города. Об этом сегодня сообщило информационное агентство "Оперативное прикрытие".

Около девяти часов вечера 22 марта к дому на Школьной улице подъехал 61-летний директор одной из управляющих компаний Приморского района. Вместе с ним в машине находилась его жена. Как только супруги вышли из машины, к ним подбежали три человека в масках. Злоумышленники начали угрожать пожилым людям пистолетами и электрошокером, а потом избили мужчину и связали ему руки пластиковыми хомутами. Преступники отобрали у жертв 150 тысяч рублей и вошли в дом. Там они избили женщину и похитили оставшиеся деньги и ювелирные изделия. Всего размер материального ущерба семье составил 449 тысяч рублей. Мужчина оказался в больнице с травмами средней степени тяжести.

Правоохранительные органы задержали двух преступников по "горячим" следам. Это оказались 43-летний безработный и 33-летний неработающий жители Выборга. Третьего злоумышленника пока ищут.