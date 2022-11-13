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Неизвестный похитил из аптеки в Янино 7 тыс. рублей

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Полиция Всеволожского района приняла меры к установлению и задержанию преступника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ночью 30 декабря аптеку в доме 10 по Голландской улице в поселке Янино-1 Ленобласти ограбил неизвестный. По данным Piter.TV, ущерб составил 7 тыс. рублей.

Злоумышленник подошел к зданию, выждал, пока из него выйдут посетители. У фармацевта он попросил медикаменты, помогающие при кашле. Когда сотрудница пошла искать лекарства, мужчина достал из кармана куртки предмет, похожий на пистолет, и приказал выдать средства, находящиеся в кассе. После этого он извинился и ушел. 

Полиция Всеволожского района приняла меры к установлению и задержанию преступника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали вора, ограбившего магазин на проспекте Мориса Тореза.

Видео: Piter.TV

Теги: ограбление аптеки, янино 1
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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