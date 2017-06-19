Прокуратура выяснит обстоятельства пожара в Вениаминовской церкви

По предварительным данным, никто не пострадал.

Всеволожская городская прокуратура проверит обстоятельства пожара в церкви Вениамина в Янино-1. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 13 ноября.

Информация о возгорании поступила в 22:40. Пламя охватило 88 "квадратов" здания. Тушить храм прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали возгорание за два часа. На месте работали спасатели из 149-й и 150-й пожарных частей.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петерубург