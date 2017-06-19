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Прокуратура выяснит обстоятельства пожара в Вениаминовской церкви
Сегодня, 9:57
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Прокуратура выяснит обстоятельства пожара в Вениаминовской церкви

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Всеволожская городская прокуратура проверит обстоятельства пожара в церкви Вениамина в Янино-1. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 13 ноября. 

Информация о возгорании поступила в 22:40.  Пламя охватило 88 "квадратов" здания. Тушить храм прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали возгорание за два часа. На месте работали спасатели из 149-й и 150-й пожарных частей.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv:  спасатели доставили на сушу рыбака, лодку которого унесло в Ладогу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петерубург

Теги: вениаминовская церковь, мчс, пожар в церкви, прокуратура, янино 1
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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