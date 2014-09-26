В Янино-1 горела Вениаминовская церковь

Пламя распространилось на площади 88 "квадратов", охватив купол храма.

Вечером в субботу, 12 ноября, в Ленобласти произошел крупный пожар. В Янино-1 полыхала Вениаминовская церковь. Об этом сообщили жители региона в соцсетях.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 22:40. Тушить пламя отправились 12 спасателей и три спецмашины. Пламя распространилось на площади 88 "квадратов", охватив купол храма. Добавим, что была угроза обрушения.

Пожар удалось потушить за два часа. По предварительным данным, никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина случившегося.

Известно, что церковь была построена 10 лет назад в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского.

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Фото: Телеграм / 1703