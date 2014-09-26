Спасатели доставили на сушу рыбака, лодку которого унесло в Ладогу

Житель Ленобласти застрял на одном из островов около поселка Лигово.

В субботу, 12 ноября, спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти доставили на сушу рыбака, лодку которого унесло в Ладожское озеро. Мужчина не мог выбраться на берег самостоятельно. Об этом сообщили в группе службы в соцсети "ВКонтакте".

Лодку рыбака унесло из-за сильного ветра. Житель Ленобласти застрял на одном из островов около поселка Лигово. Спасатели высадили мужчину в районе Сумской притоки. Он не пострадал.

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Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО