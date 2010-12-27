В Янино - 1 на пешеходном переходе сбили мать с ребенком

Во Всеволожском районе Ленобласти 66-летняя женщина сбила на мать с ребенком. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.
Инцидент произошел 11 октября около 09:50. Гражданка была за рулем "Hyundai Creta". В момент ДТП 50-летняя женщина с 17-летней девочкой переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Виновница происшествия должна была затормозить, но решила этого не делать.
В результате инцидента, пострадавшие были госпитализированы с легкими травмами.
Ранее Piter.TV сообщил, что в Тосненском районе полиция расследует серию квартирных краж.
Фото: pixabay.com
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