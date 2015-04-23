В Тосненском районе полиция расследует серию квартирных краж

Пострадавшими оказались две молодые девушки и пенсионерка.

Полиция Тосненского района Ленобласти ищет воров, совершивших серию квартирных краж. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 10 октября стражи порядка возбудили 3 уголовных дела по 158-ой статье УК РФ(Кража). Первой потерпевшей стала 59-летняя женщина, проживающая в поселке Тельмана. Она рассказала полиции, что преступник отжал стеклопакет окна и похитил у неё 133 тыс. рублей и ювелирные украшения. Спустя некоторое время произошло ещё две кражи. У 21-летней девушки пропали 25 тыс. рублей, $100 и дорогие украшения, а 30-летняя сотрудница коммерческой организации не обнаружил 130 тыс. рублей, мобильный телефон и драгоценности.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и разыскивает злоумышленников.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Мурино у девушки угнали дорогостоящую инормарку.

Фото: Piter.tv