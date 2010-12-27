В Мурино у девушки угнали дорогостоящую иномарку

Стоимость автомобиля оценили в 4 миллиона 200 тысяч рублей.

Полиция Всеволожского района разыскивает угонщика дорогостоящего автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 10 октября в полицию обратилась 34-летняя женщина-предприниматель. Она пожаловалась, что в Мурино от дома на улице Парадной у неё угнали автомобиль "Тойота Ленд Крузер Прадо". Полиция начала розыск транспортного средства.

Возбуждено уголовное дело по 158-ой статье УК РФ(Кража).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Тосненском районе найден мужчина с ножевым ранением.

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