В Тосненском районе найден мужчина с ножевым ранением

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В городе Никольское обнаружен 44-летний мужчина с ножевым ранением. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 9 октября. Дежурная часть получила сообщение о пострадавшем и выехала на место преступления. В квартире одного из домов на улице Комсомольской стражи порядка задержали ранее судимого 28-летнего мужчину. Полиции стало известно, граждане распивали алкоголь. В процессе застолья между ними возникла ссора, в результате которой хозяин квартиры ударил гостя ножом.

Полиция возбудила уголовное дело по 111-ой статье УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы писали, что в Волховском районе задержаны мужчины, похитившие 300 тыс. рублей.

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