В Волховском районе задержаны мужчины, похитившие 300 тыс. рублей

В общей сложности преступный тандем совершил 14 краж. Ворованные вещи подельники делили между собой.

В Волховском районе Ленобласти транспортная полиция задержала двух подозреваемых в краже личных вещей и инструментов на сумму около 300 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба УГ МВД России по СЗФО.

Дежурная часть получила заявление от работников транспортной инфраструктуры. Они рассказали, что у них из подсобки пропали вещи и инструменты. В ходе розыска выяснилось, что кражи совершали местные жители: 30-летний слесарь и 29-летний кассир продуктового магазина. Как только наступала ночь, преступники срывали замки, грузили ворованное в приготовленную машину и покидали место преступления.

Транспортная полиция изъяла часть украденных предметов. Оказалось, что ранее преступники были судимы. Областной следком возбудил уголовное дело по 158-ой статье УК РФ (Кража).

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