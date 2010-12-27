Электричка насмерть сбила студента под Петербургом

Трагедия произошла на перегоне Бернгардовка-Всеволожская.

Вечером 10 октября молодой парень попал под электричку, следовавшую из Петербурга в Невскую Дубровку. Об этом сообщили в транспортной полиции города.

Инцидент произошел на перегоне Бернгардовка-Всеволожская. Потерпевшим оказался 20-летний студент университета, который проживает во Всеволожске Ленобласти. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что железная дорога – это зона повышенной опасности.

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