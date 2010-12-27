Электричка насмерть сбила студента под Петербургом

Вечером 10 октября молодой парень попал под электричку, следовавшую из Петербурга в Невскую Дубровку. Об этом сообщили в транспортной полиции города.
Инцидент произошел на перегоне Бернгардовка-Всеволожская. Потерпевшим оказался 20-летний студент университета, который проживает во Всеволожске Ленобласти. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что железная дорога – это зона повышенной опасности.
Ранее мы писали, что электричка сбила пенсионерку между станциями Старый и Новый Петергоф.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )