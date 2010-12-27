Электричка сбила пенсионерку между станциями Старый и Новый Петергоф

Сейчас потерпевшая находится в больнице.

Утром 13 сентября электричка сбила пенсионерку между станциями Старый Петергоф и Новый Петергоф. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Информацмя об инциденте поступила в транспортную полицию в 8:11. Известно, что электропоезд не успел затормозить и сбил женщину, которая находилась в этот момент на путях. Потерпевшую увезли в больницу с травмами.

В настоящий момент транспортная полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Из-за инцидента несколько электричек задержались в пути. Электропоезд №6524, совершившись наезд на женщину, отстал от расписания на 32 минуты.

Ранее мы писали, что в Петербурге на пешеходном переходе сбили велосипедиста.

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