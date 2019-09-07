В Петербурге на пешеходном переходе сбили велосипедиста

Днем 7 сентября в Петербурге на улице Маршала Казакова произошла авария с участием велосипедиста, сообщил корреспондент Piter.TV.
Мужчина на велосипеде пересекал улицу по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль. На какой сигнал светофора он проезжал – неизвестно. Отметим, что по правилам дорожного движения он должен был в любом случае слезть с велосипеда и везти его рядом с собой.
По словам очевидцев, велосипедист серьезно пострадал. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщал, что на Софийской улице перевернулась легковушка.
Видео: Piter.TV
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