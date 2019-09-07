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В Петербурге на пешеходном переходе сбили велосипедиста

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Мужчина серьезно пострадал.

Днем 7 сентября в Петербурге на улице Маршала Казакова произошла авария с участием велосипедиста, сообщил корреспондент Piter.TV.

Мужчина на велосипеде пересекал улицу по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль. На какой сигнал светофора он проезжал – неизвестно. Отметим, что по правилам дорожного движения он должен был в любом случае слезть с велосипеда и везти его рядом с собой.

По словам очевидцев, велосипедист серьезно пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Софийской улице перевернулась легковушка.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, велосипед, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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