На Софийской улице перевернулась легковушка

Водитель в тяжелом состоянии в больнице.

В Колпинском районе Петербурга 6 сентября около 22:59 произошло ДТП, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель "Шевроле Авео" (женщина 1981 года рождения) ехала по Софийской улице и не справилась с управлением. Автомобиль совершил наезд на бордюрный камень и перевернулся.

В результате ДТП водитель получила тяжелые травмы, а двое ее пассажиров (мужчины 1981 года рождения и 1984 года рождения) с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: vk.com/spb_today