ДТП на путях заблокировало движение трамваев в сторону Володарского моста

Очевидцы утверждают, что легковушка хотела развернуться через трамвайные пути.

Вечером 6 сентября на трамвайных путях в Невском районе Петербурга произошла авария, ее участниками стали легковой автомобиль и трамвай. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, общественный транспорт врезался в машину тогда, когда водитель легковушки хотел развернуться через выделенные трамвайные пути на Дальневосточном проспекте.

О пострадавших пока неизвестно, на место приехало несколько карет реанимации. Судя по фотографиям очевидцев, в машине находились дети.

Из-за инцидента в сторону Володарского моста образовалась пробка из трамваев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что две легковушки загородили дорогу на перекрестке Лиговского и Кузнечного.

Видео и фото: vk.com/spb_today