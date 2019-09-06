ДТП на путях заблокировало движение трамваев в сторону Володарского моста

Вечером 6 сентября на трамвайных путях в Невском районе Петербурга произошла авария, ее участниками стали легковой автомобиль и трамвай. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам свидетелей, общественный транспорт врезался в машину тогда, когда водитель легковушки хотел развернуться через выделенные трамвайные пути на Дальневосточном проспекте.
О пострадавших пока неизвестно, на место приехало несколько карет реанимации. Судя по фотографиям очевидцев, в машине находились дети.
Из-за инцидента в сторону Володарского моста образовалась пробка из трамваев.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что две легковушки загородили дорогу на перекрестке Лиговского и Кузнечного.
Видео и фото: vk.com/spb_today
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