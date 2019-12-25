Администрация Всеволожского района объявила конкурс с целью создания его проекта. Здесь будет два бассейна, ряд спортзалов.

В Янино-1 планируется построить Физкультурно-оздоровительный комплекс. Администрация Всеволожского района разместила закупку, по итогам ее конкурса предполагается определить компанию, которая разработает проектно-сметную документацию спортивного объекта.

Как говорится в документации закупки, комплекс будет представлять собой трехэтажное здание. В нем будут два бассейна 25 на 16 и 10 на 6 метров. Кроме того, здесь разместится ряд залов: универсальный игровой с трибунами на 100 мест, тренажерный, "сухого плавания" и фитнеса, для занятий борьбой и настольным теннисом.

Пропускная способность комплекса, как планируется, составит 168 человек за смену.

Администрация района выделяет 7,5 млн рублей на разработку проекта, включая представление его для получения заключения государственной экспертизы. Все это надо сделать за срок не более девяти месяцев. Сроки самого строительства в документации не приводятся.

Заявки от компаний, желающих разработать проект, принимают до 26 февраля.

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Фото: lenobl.ru