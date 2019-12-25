В Московском районе построят гостиницу и торгово-деловой центр

На Стартовой улице в Московском районе появится гостиничный комплекс с торгово-деловым центром и паркингом площадью 15 тыс. кв. метров. Правительство Петербурга предоставило земельный участок в аренду ООО "Фомальгаут". Пресс-служба Смольного официально сообщила о своих намерениях.
В гостинице бренда "Holiday Inn Express" расположится 150 номеров. Общий объем инвестиций составит около 1,1 млрд рублей.
В августе 2020 года проекту строительства присвоили статус стратегического инвестиционного проекта Петербурга, инвестору – стратегического инвестора.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появятся три бизнес-центра и гостиница.
Фото: Piter.TV
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