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В Московском районе построят гостиницу и торгово-деловой центр
Сегодня, 17:07
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В Московском районе построят гостиницу и торгово-деловой центр

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Объем инвестиций составит более миллиарда рублей.

На Стартовой улице в Московском районе появится гостиничный комплекс с торгово-деловым центром и паркингом площадью 15 тыс. кв. метров. Правительство Петербурга предоставило земельный участок в аренду ООО "Фомальгаут". Пресс-служба Смольного официально сообщила о своих намерениях

В гостинице бренда "Holiday Inn Express" расположится 150 номеров. Общий объем инвестиций составит около 1,1 млрд рублей.  

В августе 2020 года проекту строительства присвоили статус стратегического инвестиционного проекта Петербурга, инвестору – стратегического инвестора. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появятся три бизнес-центра и гостиница. 

Фото: Piter.TV

Теги: гостиница, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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