В Петербурге появится отель Holiday Inn Express за 1,1 миллиарда рублей

Новая гостиница появится на участке в 15 тысяч квадратных метров на Стратовой улице.

В пятницу, 29 января, Смольный предоставил компании "Фомальгаут" участок для строительства гостиничного комплекса, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на постановление Смольного.

За 3,5 года компания застроит 15 тысяч квадратных метров на Стартовой улице Московского района: там появится гостиничный комплекс, рассчитанный на 150 номеров, торгово-деловой центр и паркинг. Отмечается, что общий объём вложений в проект составит около 1,1 миллиарда рублей.

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Фото: Piter.TV